Tiziano Ferro sarà a Sanremo 2020 per tutte e cinque le serate del Festival. A darne l'annuncio è proprio Amadeus. "Ne abbiamo cominciato a parlare: sicuramente canterà. Il resto vedremo", ha aggiunto lo showman. Questa dichiarazione mette un punto sulle tante indiscrezioni circa la presenza del cantante di Latina sul palco dell'Ariston. Ciò che non è stato ancora chiarito è se Tiziano Ferro sarà o no uno dei conduttori del Festival di Sanremo 2020.

Ospite o conduttore?

Per la 70esima edizione del Festival di Sanremo Tiziano Ferro sarà dunque presente per tutte le serate e non per una singola esibizione. Rimane ancora da definire il ruolo della voce di "Accetto Miracoli". Non si sa infatti se la sua sarà una presenza musicale d'autore, che accompagnerà l'esecuzione degli inediti, o se si tratterà di uno dei conduttori del Festival. Ciò che è certo è che il direttore artistico ha finalmente ufficializzato il primo nome del cast di Sanremo 2020.

Il mistero delle donne di Sanremo 2020

Invece quando si parla delle donne che calcheranno il palco dell'Ariston, Amadeus resta ancora vago. "Mi piacerebbe averne almeno due a sera - ha spiegato il conduttore - di diversa età, diversa provenienza, per raccontare storie che rappresentino le donne". Ma non si è fatto sfuggire nessun nome. Secondo alcune indiscrezioni le presenze potrebbero essere effettivamente dieci, con due conduttrici femminili diverse per ogni serata.



Gli ospiti di Sanremo 2020 già confermati

Intanto si è appena conclusa la finale di Sanremo Giovani, decretando i cinque cantanti che gareggeranno sul palco dell'Ariston a febbraio. Si tratta di Leo Gassmann, Fadi, Marco Sentieri, Fasma e del gruppo Eugenio in Via Di Gioia. A questi si aggiungono la vincitrice di Sanremo Young Tecla Insolia e i due artisti di Area Sanremo: Matteo Faustini e il duo Martinelli e Lula. I big di Sanremo 2020 saranno invece annunciato il 6 gennaio. Intanto si sa già che sul palco dell'Ariston ci saranno ospiti attesissimi come Fiorello, Roberto Benigni, Al Bano e Romina.