Un compleanno senza dubbio singolare quello che si appresta a festeggiare l’artista colombiana che proprio il 2 febbraio compirà 43 anni. Un ritorno in grande stile, quello al Super Bowl, dopo l'emorragia a una corda vocale che l'ha costretta a lungo al silenzio. “Sento che sarà fantastico perché rappresenta anche una parte molto importante della comunità latina che vive negli Stati Uniti”, ha detto. “In un certo senso, penso di rappresentare un’altra parte del mondo latino, ovvero tutte quelle persone, in tutto il mondo, che parlano a malapena l’inglese. Penso che questo sarà un momento per celebrare la cultura latina e l’importanza delle donne, anche nel nostro settore”.

Il Super Bowl è il "santo graal dell'intrattenimento"

“Ho sempre desiderato esibirmi al Super Bowl” ha detto Shakira. “Penso che sia come il santo graal dell’industria dell’intrattenimento. È un evento sportivo ma ha una grande rilevanza per noi artisti e penso che sarà fantastico. Festeggerò il mio compleanno con 100 milioni di persone”.

La confessione nel documentario "El Dorado World Tour"

Shakira si è raccontata nel documentario “El Dorado World Tour” (che sarà presentato in anteprima il 13 novembre) e ha parlato di come il suo problema alle corde vocali abbia influenzato il suo rapporto con Gerard Piqué. “Ero sempre molto arrabbiata, colpita da ciò che stava accadendo al mio corpo e alla mia voce”. E proprio Piqué è stato determinante per il ritorno alla musica di Shakira: “Mi ha detto che non voleva un futuro con una donna triste, che tutti stavano facendo musica là fuori mentre io ero rinchiuso a casa con i bambini. Esci e vai al lavoro. Penso di cantare meglio ora perché sono consapevole di ciò che ho”.