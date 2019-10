A Gardaland arriva il primo Parco acquatico a tema Lego in Europa. In vista dell'apertura del prossimo giugno 2020, sono state diffuse le prime immagini del portale d'ingresso. Largo 13 metri e alto 6,5, è stato costruito utilizzando 400 mattoni Lego giganti dai colori blu e bianco. Il Legoland Water Park di Gardaland sarà anche il quinto parco acquatico a tema Lego a livello globale, dopo quelli già esistenti all’interno dei Parchi Legoland in California, Florida, Malesia e Dubai.

Come sarà il Parco acquatico

Le diverse aree e attrazioni del Water Park, così come la zona d'ingresso, saranno arricchite con l'installazione dei Lego Models, costruzioni realizzate con mattoncini Lego, che rappresentano soggetti e temi diversi. Secondo quanto riferito da Luca Marigo, Sales and Marketing Director di Gardaland, i lavori sono a buon punto. Al momento "ne sono stati realizzati 240 utilizzando ben 3 milioni di mattoncini Lego", ha affermato Marigo. "Uno di questi sarà un grande e simpatico polpo viola formato da addirittura 258.126 mattoncini Lego collocato proprio all'ingresso del Parco Acquatico, pronto a stupire tutti gli Ospiti in arrivo".

I Lego Models

I Lego Models del parco saranno complessivamente 488 pensati appositamente per Gardaland e realizzati in diverse parti del mondo tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Repubblica Ceca e Malesia. "La scelta dei Lego Models da realizzare non è casuale – ha detto Karen Hornby, Model Delivery Manager di Merlin Entertainments - ma strettamente legata alla location in cui verranno collocati: molti dei modelli pensati per Legoland Water Park Gardaland, ad esempio, si ispirano al tema dell'acqua". Per avere un'idea del lavoro che c'è dietro la realizzazione dei Lego Models, basti pensare che "per incastrare i 135mila mattoncini Lego che compongo il Lego Model 'Orso Polare' sono stati necessari ben 6 operatori coinvolti per oltre 512 ore di lavoro".