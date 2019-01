Kevin Hart ha smentito un suo possibile ritorno, e all’orizzonte non c’è nessun altro candidato. Così, per la prima volta in quasi 30 anni, la prossima cerimonia degli Oscar sarà con tutta probabilità senza un presentatore, come rivela il sito specializzato in spettacolo Variety.

Diverse celebrità per sostituire un unico presentatore

La produzione della 91ma edizione degli Oscar, per fronteggiare l’assenza di una figura chiave per la serata del 24 febbraio a Los Angeles, starebbe pensando di selezionare diverse celebrità per introdurre le varie parti dell’evento. L’Academy, per riuscire a organizzare il tutto, ha sei settimane di tempo.