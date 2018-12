È di moda la “capsule collection”. È uno dei termini apparentemente incomprensibili più utilizzati nel vocabolario fashion ma non è altro che una piccola collezione, composta da pochi elementi facilmente abbinabili e interscambiabili fra loro. Oggi però con questo termine si indicano soprattutto le collaborazioni tra brand del lusso o celebrità con le catene della moda low cost come ad esempio la collezione di Moschino per H&M, per l’appunto in edizione limitata.

Moschino x H&M

La linea nuova disegnata dal direttore creativo della maison italiana Jeremy Scott per il marchio svedese è disponibile da oggi, 8 novembre, in 240 punti vendita nel mondo e online. Gli abiti sono per lo più unisex, caratterizzata da quell'estetica kitsch e esagerata tipica della moda drag che a maggio sarà anche il tema della prossima mostra del Constume Institute del Met e del relativo Gala, il grande party annuale che celebra la storia della moda e del costume con un red carpet secondo solo a quello della notte degli Oscar.

I capi della collezione

Tra i capi, un giubbotto biker in pelle nera, uno in denim slavato e anche una giacca corta rossa imbottita. Un bustier in denim o un classico cappotto di pelliccia sintetica che Moschino trasforma in un modello fucsia con catene dorate in stile punk. Scott gioca con il logo di MTV e accompagna quello del brand italiano su maglie e felpe con cappuccio.

Perchè le capsule collection

Alla base del concetto di capsule collection c’è anche l’idea di rendere economicamente accessibili i capi dei brand di alta moda: uno dei pezzi Moschino x H&M costa sicuramente di più di un capo classico del marchio svedese ma molto meno di uno firmato Moschino. Scott è solo l'ultimo di una lunga lista di grandi nomi della moda che hanno collaborato con H&M, tra cui Erdem, Karl Lagerfeld, Jimmy Choo e Balmain.

Converse x Chiara Ferragni

Quella delle partnership tra i brand di moda è una pratica così diffusa che solo l'8 novembre, oltre a quella di H&M vengono lanciate altre due capsule collection. La prima è quella di Converse x Chiara Ferragni: le sneakers personalizzate dalla blogger sono glitterate e hanno il logo dell’occhio azzurro che sostituisce quello classico del marchio.

Balmain x MyTheresa.com

Dopo aver collaborato con Dries van Noten e Woolrich, il megastore del lusso tedesco MYTHERESA.COM ha appena lanciato una selezione di capi firmati Balmain. Gli abiti sono stati realizzati esclusivamente in tweed metallico bianco-argento con accenti di dettagli dorati in contrasto.La collezione è composta da gonne, giacche sartoriali con vita segnata da una cintura e spalline allungate, firmate dalla maison francese.

Vivienne Westwood x Burberry

Sarà lanciata invece a dicembre la collaborazione tra Burberry e Vivienne Westwood. La stilista ridisegnerà i capi più classici dello stile Inglese per celebrare “l’heritage British” del brand. La collezione in edizione limitata, che sarà svelata sui social network sotto l’hashtag #viviennewestwoodandburberry, sarà la prima collaborazione per Burberry sotto la direzione creativa di Riccardo Tisci

Chanel x Pharrell Williams

Dovremo aspettare fino a marzo prossimo per vedere i frutti della collaborazione tra Chanel e Pharrell Williams. La Maison ha infatti annunciato l’arrivo di una capsule collection firmata con il rapper. Tutto ciò che al momento è noto è che la linea speciale sarà presentata in occasione dell’apertura del flagship store Chanel di Seoul e successivamente distribuita a livello globale e che sarà di ispirazione orientale.

Per saperne di più seguite il gruppo Facebook di è di moda