"Loro 2": il trailer del film di Sorrentino, al cinema il 10 maggio

A due giorni dall’arrivo nelle sale del primo episodio, esce il trailer di "Loro 2", la parte conclusiva del film di Paolo Sorrentino sulla storia personale di Silvio Berlusconi. La pellicola, nella quale il regista premio Oscar continua la sua galleria dei protagonisti della politica italiana dopo "Il Divo" su Giulio Andreotti, debutterà al cinema giovedì 10 maggio.

La separazione da Veronica Lario

Il trailer vede per protagonisti Elena Sofia Ricci, nei panni di Veronica Lario, e Toni Servillo in quelli dei Silvio Berlusconi. La donna, che nel primo episodio viene rappresentata come intellettuale, colta, raffinata e quasi infastidita dall'esuberanza del marito, in coda al video dichiara: "Silvio, ma non l'hai capito perché sono tornata? Sono tornata solo per dirti che chiudo il sipario della mia vita coniugale con te". Il riferimento è al divorzio chiesto da Veronica Lario (pseudonimo di Miriam Raffaella Bartolini) nel 2009. In "Loro 1", oltre alle vicende politiche e personali di Berlusconi, Sorrentino cerca di disegnare i contorni un’intera epoca. "Attraverso una composita costellazione di personaggi, il film ambisce a tratteggiare, per squarci o intuizioni, un momento storico definitivamente chiuso che, in una visione molto sintetica delle cose, potrebbe definirsi amorale, decadente, ma straordinariamente vitale", ha spiegato il regista durante la conferenza stampa di presentazione.