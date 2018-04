Erik, il ballerino che danza contro gli stereotipi. Sognando Rihanna

Non è necessario avere un fisico atletico per esprimere la propria passione per la danza. Lo dimostra Erik Cavanaugh, un ballerino ventenne della Pennsylvania che in questo video diffuso da Storyful si propone a Rihanna per entrare a far parte della crew della popstar. Per convincerla, il giovane ha indossato scarpe col tacco e si è esibito sulle note di “Needed Me”.

Virale sul web

Erik di giorno lavora in una pizzeria e la sera e si dedica alle corografie. Ha frequentato la Pittsburgh Creative and Performing Arts School e nel corso del tempo ha deciso di sfruttare le potenzialità del web per comunicare al mondo il suo talento. I suoi canali social contano migliaia di follower e iscritti: Erik è diventato ispirazione per chi vuole dedicarsi alla danza pur non avendo il fisico di solito richiesto per cimentarsi in una carriera di questo tipo. Chissà se Rihanna accetterà la sua offerta.