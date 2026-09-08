Dazi, il Canada risponde a Trump: contromisure in vigore

Sono entrate in vigore le contromisure canadesi ai dazi statunitensi: sovrattariffe per circa 20 miliardi di dollari annui, con aliquote tra il 15 e il 50%, su prodotti che spaziano dall'alluminio ai latticini, dall'elettronica alle motociclette. La mossa del premier Mark Carney punta a pareggiare i dazi al 50% imposti da Donald Trump il 22 agosto su settori come automotive e acciaio. Sullo sfondo restano le tensioni ricorrenti tra i due Paesi, con Trump che ha già minacciato di bloccare le importazioni di aerei della canadese Bombardier.