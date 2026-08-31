Istat: crisi demografica, nel 2080 popolazione a 45,8 mln

L'Istat, nelle sue previsioni demografiche, fotografa un quadro di forte inverno demografico per l'Italia. La popolazione passerà da quasi 59 milioni di oggi a 55 nel 2050, fino a scendere a 45,8 milioni nel 2080, con un progressivo invecchiamento: nel 2050 l'età media supererà i 51 anni e gli over 65 arriveranno al 34,5%. Entro il 2047 le coppie senza figli supereranno quelle con figli, mentre i nuclei con ragazzi sotto i 19 anni si ridurranno del 22%. Cresceranno anche le famiglie monogenitoriali e la quota dei padri soli, in un processo che l'Istituto definisce cumulativo e sempre più difficile da invertire.
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