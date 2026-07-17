Parto dal forte calo del settore tecnologico che parte dall’Asia e dal Nasdaq. Cerchiamo di capire insieme anche la rotazione settoriale. Vado su Hormuz e sul perché il petrolio non sale più di tanto. Finisco con le parole di Trump di giovedì notte. Un blitz anche sulla legge elettorale. Il libro della settimana è “Il desiderio e il limite”, di Andrea Lipparini. Vi aspetto
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