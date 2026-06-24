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Decreto lavoro, Calderone: frutto di 4 anni di lavoro

Economia

La ministra del Lavoro Marina Calderone ha commentato la conversione in legge del cosiddetto decreto del 1° maggio, definendolo il risultato di un percorso avviato quattro anni fa e di un confronto con le parti sociali. Tra le misure, ha sottolineato l'introduzione per legge del "salario giusto", ancorato al trattamento economico complessivo.

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