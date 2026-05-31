Cosa racchiude la frase "solo l'immigrazione può salvare il calo della popolazione"? Ne parliamo in questo Sky Cube Cosa extra con Marianna Bruschi e Francesco Billari, demografo e rettore dell'università Bocconi di Milano
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Perché solo l’immigrazione salverà dal calo della popolazione?
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