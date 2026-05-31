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Perché solo l’immigrazione salverà dal calo della popolazione?

Economia

Cosa racchiude la frase "solo l'immigrazione può salvare il calo della popolazione"? Ne parliamo in questo Sky Cube Cosa extra con Marianna Bruschi e Francesco Billari, demografo e rettore dell'università Bocconi di Milano

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