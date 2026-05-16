Quanto stiamo invecchiando? - Sky Cube

In Italia un residente su 4 ha 65 anni o più e i dati definitivi del 2025 confermano che siamo il paese più vecchio d’Europa. Di record però ne abbiamo due: oltre a quello sull’invecchiamento della popolazione c’è quello sulla longevità. E entrambi i record hanno un impatto sulla crisi demografica. Ne parliamo in questa seconda puntata extra di Sky Cube dedicata alla crisi demografica con Marianna Bruschi e Francesco Billari, demografo e rettore dell’università Bocconi di Milano
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