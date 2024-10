Con la pensione minima uscire dalla povertà resta un miraggio

Con la prossima manovra l'assegno sale di tre euro e arriva a 618. Nelle zone d'Italia dove la vita è meno cara servono almeno 640 euro per poter arrivare a fine mese. Nelle grandi città ne occorrono mille. Per arrivare a questa cifra, come vuole parte della maggioranza parlamentare, servirebbero parecchi miliardi ascolta articolo

Uscire dalla povertà resta un miraggio per chi prende la pensione minima. Questo tipo di assegno, che va a 1,8 milioni di italiani, da gennaio aumenterà a 618 euro al mese. Circa tre euro in più rispetto a ora, grazie alla nuova manovra. Per chi è in questa situazione, dunque, non cambierà nulla. Continuerà ad avere difficoltà ad arrivare a fine mese e a dover rinunciare a tante cose.

Non si arriva a fine mese Con così pochi soldi in tasca si è poveri. Anzi, poveri “assoluti”. Questa la definizione dell’Istat, secondo la quale si trova in questo universo chi non riesce a sostenere una certa spesa per bisogni essenziali, come il cibo, le bollette e l’affitto. Non esiste una soglia unica per tutt’Italia, perché si tiene conto del costo della vita nelle varie zone del Paese. L'assegno non copre le spese Servono più quattrini al Nord che al Sud, occorrono più denari in una grande città rispetto a chi sta in un paesino. Se un anziano abita a Milano o a Roma ha bisogno di più di mille euro al mese. Siamo molto lontani dai 618 euro garantiti dalla pensione minima.

La faccenda non cambia molto se ci spostiamo. Anche nei posti dove la vita è meno cara – per esempio un piccolo Comune della Campania - un settantenne non ce la fa con quanto prende dall’Inps: ha bisogno di almeno 643 euro al mese.

In dieci anni si è fatto poco I tre euro aggiunti dal governo sono dunque poca roba. E poco è stato fatto nell’ultimo decennio. Dal 2014 l’inflazione è cresciuta del 21 per cento e gli assegni minimi da allora sono saliti del 23 per cento: i 500 euro che si prendevano dieci anni fa equivalgono a 600 di oggi, se si tiene conto del rialzo dei prezzi. L’aumento che c’è stato in tutto questo tempo risulta, più o meno, in linea col carovita, il che vuol dire che – in teoria - si possono comprare le stesse cose di un tempo, senza però la possibilità di vivere meglio.