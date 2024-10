Il “disagio abitativo” in Italia ed Europa: una crisi da affrontare

Milano non è sola. Le difficoltà abitative colpiscono anche altre metropoli globali come Londra, Parigi e Berlino. In ognuna di queste il costo dell'abitare è aumentato esponenzialmente, alimentato dalla crescente domanda di abitazioni in quartieri riqualificati e dalle speculazioni immobiliari, ma ci sono delle buone pratiche europee a cui possiamo ispirarci per arginare la crescita vertiginosa dei prezzi