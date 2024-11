La società della violenza crescente e il rifugio nel pettegolezzo

Disarmati, ci abbandoniamo ai chiacchiericci che spengono le emozioni nell'apatia. È l'effetto, anche questo, dello splendore di cui sta godendo la violenza (e il suo racconto) in questo tempo. Ma la verità, confusa dal pettegolezzo, è che il disagio non appartiene solo ai giovani. Piuttosto, è scritto anche e soprattutto dagli adulti. Non comprenderlo è il frutto di un autoinganno sempre più frequente