Grave incendio in Costiera Amalfitana, tra Amalfi e Agerola

In Costiera Amalfitana proseguono da diversi giorni senza sosta le operazioni dei Vigili del Fuoco per domare estesi incendi boschivi. Nelle immagini video si vedono le fiamme che hanno interessato diverse aree della costa, fra cui i territori di Positano, Amalfi e Tòvere di Amalfi. Al momento non si registrano danni alle abitazioni né feriti. Le squadre dei vigili del fuoco stanno proteggendo i centri abitati e finora non è stato necessario evacuare nessun edificio residenziale. Le operazioni aeree, avviate alle prime luci dell'alba con l'impiego di un elicottero, sono state invece interrotte a causa del forte vento che imperversa sulla costiera