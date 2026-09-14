Ex Ilva Taranto, sciopero di 24h: operai bloccano le strade

Sciopero oggi di 24 ore nell'ex Ilva di Taranto. La mobilitazione, promossa da Fim, Fiom, Uilm e Usb, è contro il rischio di licenziamenti collettivi per circa 2.500 operai, legato alla fermata dell'area a caldo dello stabilimento entro fine ottobre, disposta dalla Corte d'Appello di Milano. I manifestanti hanno iniziato il blocco della Statale 7 ter nei pressi di Taranto, provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità. Nelle prossime ore è previsto un ulteriore blocco della carreggiata in direzione Bari. Lo scioperò durerà fino alle 7 di martedì 15 settembre
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