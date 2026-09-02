Fois: "La letteratura è un modo di farti stare al mondo"

Nella nuova puntata di "Incipit", lo scrittore racconta il suo ultimo romanzo, "L'immensa distrazione", finalista al Premio Campiello. L'anticipazioneTutte le puntate di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24
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