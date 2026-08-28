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Filandari,allevatore arrestato per incendio boschivo doloso

Cronaca

Un allevatore cinquantenne originario di Zungri è stato arrestato dai Carabinieri Forestali con l'accusa di incendio boschivo doloso a Filandari, nel Vibonese. L'uomo sarebbe stato ripreso da un drone della Regione Calabria mentre appiccava le fiamme. La segnalazione è arrivata dalla Control Room regionale nell'ambito del progetto “Tolleranza Zero”.

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