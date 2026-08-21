Maltempo sull’Italia, danni e disagi dal Nord al Centro

Una vasta ondata di maltempo ha colpito il Nord e il Centro Italia. In Lombardia i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 200 interventi per frane, esondazioni e allagamenti. A Isola di Fondra evacuate 250 persone da un campeggio minacciato dalla piena e da una frana. A Chivasso una tromba d’aria ha scoperchiato tetti, sradicato alberi e danneggiato auto. Temporali anche in Liguria, Toscana e Umbria, con piogge su Perugia e temperature in netto calo.