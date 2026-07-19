Eboli, il luogo del ritrovamento del corpo di Luca Esposito

Svolta nelle indagini sul corpo carbonizzato trovato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano. La vittima è Luigi Esposito, giornalista sportivo di 53 anni conosciuto da tutti come Luca Esposito. L'identificazione è avvenuta dopo il rinvenimento nella stessa zona di un'auto intestata all'uomo. Secondo le prime indagini, Esposito sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme.
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