Dipendenza affettiva e gesti autolesivi in adolescenza

Nel femminicidio 9 volte su 10 chi uccide aveva rapporti sentimentali con la vittima. Damiano Rizzi, psicologo e psicoterapeuta e presidente della Fondazione Soleterre, racconta attraverso la sua vicenda personale, come la dipendenza affettiva possa portare a forme patologiche di attaccamento e ansia da abbandono. E c’è un filo che lega la dipendenza affettiva e i comportamenti a rischio in adolescenza: il dolore che cerca fuori da sé un regolatore. Non ci sono dati nazionali, ma a livello internazionale 1 adolescente su 5 compie gesti autolesivi. In Italia la metà degli adolescenti riferisce almeno due sintomi psicosomatici più di una volta a settimana, nelle femmine il dato supera il 60% e arriva oltre l’80% tra i 15 e i 17 anni
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