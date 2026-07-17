Mario Roggero si è costituito al carcere di Bollate: "Ingiustizia"

È arrivato al carcere di Bollate, nel Milanese, Mario Roggero, il gioielliere del cuneese condannato a 14 anni e nove mesi dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021. "Sono pentito di quello che ho fatto, bisogna trovarsi in quella situazione. Ma è una ingiustizia, Mattarella? Ha concesso la grazia a uno scafista... io me l'aspetterei la grazia"