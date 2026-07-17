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Sardegna, incendi a Orani, Carbonia e Morgongiori

Cronaca

In Sardegna diverse squadre di soccorso hanno spento i roghi divampati a Orani e Carbonia, dove sono intervenuti anche elicotteri regionali e dell'esercito. A Orani le fiamme hanno lambito anche abitazioni e aziende agricole. Prosegue invece senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco per spegnere un altro vasto rogo a Morgongiori, attivo da tre giorni, dove si ipotizza l'azione dolosa di un piromane.

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