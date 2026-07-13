Processo Genini, il legale: "Pamela era impotente e terrorizzata"

L'avvocato Nicodemo Gentile ha rilasciato dichiarazioni all'ingresso del Tribunale di Milano, dove in Corte D'Assise si tiene l'udienza del processo a carico di Gianluca Soncin, accusato dell'omicidio di Pamela Genini. Il legale, che difende la famiglia della vittima, ha dichiarato ai microfoni che la ragazza fosse impotente e terrorizzata dalle minacce dell'uomo. La ragazza di 29 anni è stata uccisa dall'ex compagno, Gianluca Soncin, nell'ottobre del 2025.