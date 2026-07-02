Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Palio di Siena rinviato per il maltempo

Cronaca

Il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano è stato rinviato a venerdì 3 luglio a causa del maltempo. La pioggia ha reso impraticabile la pista di tufo di Piazza del Campo, costringendo prima all'annullamento della "provaccia" e poi al rinvio della Carriera. La sindaca Nicoletta Fabio ha spiegato che la decisione è stata presa per ragioni di prudenza, dopo aver atteso fino all'ultimo un miglioramento delle condizioni meteo, con l'auspicio di poter disputare il Palio in piena sicurezza il giorno successivo.

Prossimi video

Reggio Emilia, convalida arresto killer del pizzaiolo

Cronaca

Palio di Siena rinviato per il maltempo

Cronaca

Milano, l'ultimo saluto al vigile Francesco Imprezzabile

Cronaca

Questore Napoli: più facile reperire armi

Cronaca

Funerali Imprezzabile: ultimo saluto tra colleghi e amici

Cronaca

Garante privacy: nel 2025 sanzioni per 37 milioni di euro 

Cronaca