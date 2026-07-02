Palio di Siena rinviato per il maltempo

Il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano è stato rinviato a venerdì 3 luglio a causa del maltempo. La pioggia ha reso impraticabile la pista di tufo di Piazza del Campo, costringendo prima all'annullamento della "provaccia" e poi al rinvio della Carriera. La sindaca Nicoletta Fabio ha spiegato che la decisione è stata presa per ragioni di prudenza, dopo aver atteso fino all'ultimo un miglioramento delle condizioni meteo, con l'auspicio di poter disputare il Palio in piena sicurezza il giorno successivo.