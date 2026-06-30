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Etna, colate di lava illuminano le notti siciliane

Cronaca

La lava fuoriuscita dal Monte Etna ha illuminato con riflessi rossi il cielo della costa orientale della Sicilia. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la lava sta uscendo da una bocca eruttiva situata a un'altitudine di circa 3.000 metri. Uno spettacolo che, secondo i rilievi della Protezione Civile e dell'INGV che monitorano costantemente la situazione, non sta mettendo in pericolo le aree abitate nelle vicinanze.

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