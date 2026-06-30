Etna, colate di lava illuminano le notti siciliane

La lava fuoriuscita dal Monte Etna ha illuminato con riflessi rossi il cielo della costa orientale della Sicilia. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la lava sta uscendo da una bocca eruttiva situata a un'altitudine di circa 3.000 metri. Uno spettacolo che, secondo i rilievi della Protezione Civile e dell'INGV che monitorano costantemente la situazione, non sta mettendo in pericolo le aree abitate nelle vicinanze.