Bioparco Roma, ghiaccioli per aiutare gli animali contro il caldo

Al Bioparco di Roma, anche gli animali soffrono la lunga ondata di calore di queste settimane. Tra grandi quantità di acqua, aree ombreggiate, sistemi di rinfrescamento e piscine, il giardino zoologico tenta di rimediare alle temperature record che stanno investendo la Capitale. Per dare sollievo agli animali, i guardiani del parco hanno persino deciso di preparare gelati e ghiaccioli, studiati appositamente per le diverse specie, così da rinfrescarli e tenerli in movimento.

I gelati vengono preparati con frutta, carne, verdura o pesce

Il parco è munito di sistemi di rinfrescamento come docce, nebulizzatori, irrigatori e vasche, oltre alle piscine già presenti nei recinti. Tutti gli animali dispongono inoltre di aree dove trovare sollievo all'ombra e, nel caso in cui non ci fossero, il personale aggiunge strutture temporanee. Nelle ore più calde hanno anche modo di ripararsi nelle zone più fresche e protette all'interno. Ma di tutte queste soluzioni, quella più ingegnosa e inusuale riguarda forse la preparazione di "gelati" studiati ad hoc. Ovvero frutta, carne, verdura o pesce, a seconda della specie, a cui viene aggiunto il ghiaccio. Le giraffe, per esempio, amano i ghiaccioli ripieni di verdure, mentre ai lemuri vengono distribuiti gelati composti da yogurt e frutta congelati.