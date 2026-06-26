Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bioparco Roma, ghiaccioli di frutta o pesce per aiutare gli animali contro il caldo

Cronaca

Al Bioparco di Roma, anche gli animali soffrono la lunga ondata di calore di queste settimane. Tra grandi quantità di acqua, aree ombreggiate, sistemi di rinfrescamento e piscine, il giardino zoologico tenta di rimediare alle temperature record che stanno investendo la Capitale. Per dare sollievo agli animali, i guardiani del parco hanno persino deciso di preparare gelati e ghiaccioli, studiati appositamente per le diverse specie, così da rinfrescarli e tenerli in movimento.

I gelati vengono preparati con frutta, carne, verdura o pesce

Il parco è munito di sistemi di rinfrescamento come docce, nebulizzatori, irrigatori e vasche, oltre alle piscine già presenti nei recinti. Tutti gli animali dispongono inoltre di aree dove trovare sollievo all'ombra e, nel caso in cui non ci fossero, il personale aggiunge strutture temporanee. Nelle ore più calde hanno anche modo di ripararsi nelle zone più fresche e protette all'interno. Ma di tutte queste soluzioni, quella più ingegnosa e inusuale riguarda forse la preparazione di "gelati" studiati ad hoc. Ovvero frutta, carne, verdura o pesce, a seconda della specie, a cui viene aggiunto il ghiaccio. Le giraffe, per esempio, amano i ghiaccioli ripieni di verdure, mentre ai lemuri vengono distribuiti gelati composti da yogurt e frutta congelati. 

TAG:

Prossimi video

Bioparco Roma, ghiaccioli per aiutare gli animali contro il caldo

Cronaca

Treno sanitario, al via prova di emergenza sui binari

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 26 giugno, edizione delle 13

Cronaca

Agente morto a Milano, l'uomo arrestato: "Voglio risarcire la famiglia"

Cronaca

Avvocato Piero Moriconi: "Il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere"

Cronaca

Inchiesta caporalato, in provincia di Savona fino a 30 lavoratori per appartamento

Cronaca