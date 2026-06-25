Camaiore, uccide moglie e figlio: lutto cittadino

A Camaiore, in località Pieve, un uomo avrebbe ucciso con due colpi di fucile la moglie e il figlio unico nel cortile di casa. Sullo sfondo della tragedia familiare ci sarebbero conflitti coniugali, l'isolamento e il mancato accordo del padre sull'orientamento sessuale del figlio, che la madre invece sosteneva. Il giorno dopo il delitto la città ha osservato il lutto cittadino: il sindaco Marcello Pierucci ha invitato la comunità a riflettere e a rafforzare l'attenzione verso le fasce più fragili. L'uomo, fermato e interrogato nel carcere di Lucca, avrebbe dichiarato agli inquirenti di aver agito deliberatamente.
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