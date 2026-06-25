Dal vertice al ministero della Salute sull'emergenza caldo emerge che né i decessi degli over 65 né gli accessi al pronto soccorso registrano picchi significativi durante le ondate di calore. Vengono ribaditi monitoraggio e sorveglianza continua, mentre è in arrivo una circolare sui grandi eventi. Fino all'11 settembre resta attivo il numero verde 1500 per informazioni e segnalazioni, con bollettini giornalieri per 27 città. Il ministero rilancia inoltre il decalogo delle raccomandazioni anticaldo, dalla schermatura delle finestre alla vigilanza su anziani e bambini.
Prossimi video
Caso Pifferi, legale sorella: Ci lascia con l'amaro in boccca
Cronaca
Omicidio interprete Milano, resta in carcere 19enne, aveva iPad della vittima
Cronaca
Caldo, il ministero monitora i dati e rilancia il decalogo
Cronaca
Camaiore, uccide moglie e figlio: lutto cittadino
Cronaca
In Sicilia rider fermi nelle ore più calde della giornata
Cronaca
Torino, presentata prima ricostruzione in 3D della Sindone
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 25 giugno, edizione delle 13
Cronaca