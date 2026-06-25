Caldo, il ministero monitora i dati e rilancia il decalogo

Dal vertice al ministero della Salute sull'emergenza caldo emerge che né i decessi degli over 65 né gli accessi al pronto soccorso registrano picchi significativi durante le ondate di calore. Vengono ribaditi monitoraggio e sorveglianza continua, mentre è in arrivo una circolare sui grandi eventi. Fino all'11 settembre resta attivo il numero verde 1500 per informazioni e segnalazioni, con bollettini giornalieri per 27 città. Il ministero rilancia inoltre il decalogo delle raccomandazioni anticaldo, dalla schermatura delle finestre alla vigilanza su anziani e bambini.