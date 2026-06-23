Cagliari, flash mob della Turandot in aeroporto

Un flash mob a sorpresa ha trasformato l'area partenze dell'aeroporto di Cagliari-Elmas in un palcoscenico, dove tre artisti hanno eseguito alcune arie della Turandot. L'iniziativa anticipa lo spettacolo al Teatro Lirico del 24 giugno e celebra il centenario dell'opera di Puccini.

Un pianoforte, tre voci e nessun preavviso. Questa mattina i passeggeri dell'aeroporto di Cagliari-Elmas si sono ritrovati spettatori inattesi di un flash mob che ha portato la Turandot di Giacomo Puccini direttamente nell'area partenze, trasformando la sala imbarchi in un improvvisato palcoscenico lirico.

Le arie tra i gate

Tutto è cominciato in sordina, con le dita di Francesca Pittau che hanno iniziato a scorrere sulla tastiera. Poi le voci hanno coperto il brusio dello scalo. Il soprano croato Darija Auguštan ha intonato "Tu che di gel sei cinta", seguita dall'americana Courtney Mills con "In questa reggia". A chiudere, Marco Berti con "Nessun dorma", l'aria più celebre dell'opera, passata dalla Pechino fiabesca immaginata da Puccini alla Sardegna dei voli in partenza. Il pubblico, raccolto per caso tra un imbarco e l'altro, ha ascoltato prima in silenzio e poi ha risposto con applausi, foto e video.

Il centenario dell'opera

L'iniziativa anticipa il debutto della Turandot al Teatro Lirico di Cagliari, in programma mercoledì 24 giugno con repliche fino al 2 luglio. Il 2026 segna i cento anni dal capolavoro rimasto incompiuto di Puccini, e il sovrintendente Andrea Cigni ha voluto che la ricorrenza superasse i confini del teatro. "Sono i 100 anni di Turandot, parte del nostro patrimonio musicale nazionale. Abbiamo pensato di abbracciare alcuni luoghi simbolo del territorio, e l'aeroporto di Cagliari non poteva mancare", ha spiegato.

L'obiettivo dichiarato è portare la musica dove si trova la gente: non solo il pubblico abituale della platea, ma anche chi non si aspettava di incontrare l'opera quel giorno, in transito tra un volo e l'altro. Un'occasione pensata tanto per i turisti quanto per i residenti.