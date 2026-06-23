Spadafora, arrestato il sindaco per voto di scambio

I carabinieri hanno arrestato il sindaco di Spadafora, Letterio Pistone, con le accuse di scambio elettorale politico-mafioso e corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso. Insieme a lui sono stati raggiunti da misure cautelari due fratelli, ritenuti contigui alla criminalità organizzata dei cosiddetti "barcellonesi". Secondo gli investigatori, in occasione delle elezioni comunali del giugno 2024 i due avrebbero procurato voti al candidato facendo leva sulla loro influenza sul territorio. In cambio, una volta eletto, il sindaco avrebbe favorito gli indagati attraverso agevolazioni fiscali, concessioni amministrative e altri provvedimenti relativi a immobili e attività locali. Letterio Pistone è stato posto agli arresti domiciliari.