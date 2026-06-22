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Sorelle ritrovate, la stanza dove erano nascoste a Formia

Cronaca

Sono state ritrovate Sarah e Alisya, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Le ragazzine erano a Formia, nell'appartamento di un'anziana parente della madre. Secondo quanto raccontato dalla donna, le giovani erano segregate in una stanza, non potevano uscire né aprire le persiane e potevano solo guardare la tv.

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