Milano, Guinness dei Primati per la sdraio più grande del mondo

Bluserena Hotels & Resorts entra ufficialmente nel Guinness World Records conquistando il primato per la sdraio più grande del mondo grazie a un’installazione straordinaria che dal 19 al 21 giugno domina il cuore di Piazza Gae Aulenti, trasformando uno degli spazi urbani più iconici di Milano in un simbolico angolo di mare.



L'imponente installazione rappresenta il fulcro di una speciale attivazione ideata da Bluserena per festeggiare il suo quarantesimo anniversario, portando nel centro della città un elemento immediatamente riconoscibile dell’estate, del benessere e del tempo dedicato a sé stessi.



Con i suoi 9 metri di lunghezza e 9 metri di altezza, una dimensione paragonabile a quella di un edificio di tre piani, la maxi-sdraio di Bluserena ha superato la celebre installazione di Bournemouth, sulla costa meridionale dell'Inghilterra, che fino a oggi deteneva il record mondiale.



“Conquistare il Guinness World Records per la sdraio più grande del mondo è un’emozione straordinaria e un traguardo che ci riempie di orgoglio”, afferma Marcello Cicalò, CEO di Bluserena Hotels & Resorts, che prosegue: “La sdraio è un’icona assoluta della vacanza italiana, un simbolo culturalmente legato alla classica villeggiatura al mare, un oggetto che richiama immediatamente la Dolce Vita, il mare, la famiglia, gli amici e il piacere di rallentare. Portare in Italia un record appartenuto precedentemente all’Inghilterra è per noi motivo di grande soddisfazione. Ricevere questo riconoscimento internazionale e poterlo condividere con il pubblico nel cuore di Milano rende questo traguardo ancora più significativo. È un regalo che abbiamo voluto fare a noi stessi, ai nostri ospiti e a tutte le persone che in questi quarant’anni hanno contribuito a rendere Bluserena ciò che è oggi”.



L’installazione sarà poi trasferita presso il Sibari Green Resort in Calabria, dove troverà una collocazione permanente e continuerà a raccontare questo importante traguardo, diventando un simbolo duraturo delle celebrazioni per i 40 anni di Bluserena.



Oggi il gruppo, che conta 12 resort situati lungo alcune delle più belle coste italiane e un hotel invernale in Piemonte, accoglie ogni anno migliaia di ospiti offrendo esperienze di soggiorno pensate per rispondere alle esigenze di famiglie e coppie attraverso un modello di ospitalità fondato sulla qualità dei servizi, sull’attenzione ai dettagli e sulla capacità di garantire vacanze all’insegna del comfort e della serenità.



Dal 19 al 21 giugno, dalle ore 10.00 alle 19.00, i visitatori potranno accomodarsi nell’area solarium ricreata e partecipare a una meditazione guidata gratuita della durata di 5 minuti, fruibile tramite cuffie wireless e accompagnata da una traccia audio con il suono delle onde del mare.