Furti ad aziende orafe, sgominata banda nel Centro-Nord

Tre cittadini albanesi, due già detenuti, sono stati denunciati dai Carabinieri di Bassano del Grappa per una serie di furti ad aziende orafe compiuti nelle province di Vicenza, Verona, Arezzo e Macerata. L'indagine è nata da un'operazione del febbraio 2026 con sequestro di armi, contanti e gioielli. La refurtiva recuperata, pari a 500mila euro, è stata restituita ai proprietari.
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