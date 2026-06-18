Sorelle scomparse, trovato un fermaglio nei boschi

Il padre Stefano torna a chiedere aiuto per ritrovare le figlie di 12 e 16 anni, scomparse nella notte tra il 6 e il 7 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, nel Parco Nazionale d'Abruzzo. In un video diffuso dall'associazione Penelope, che segue il caso, il padre invita a segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, perché la più piccola, Sara, è celiaca.