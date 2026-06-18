Migliaia di persone hanno partecipato al format di lettura collettiva ideato da Alessandro Baricco e andato in scena mercoledì a Roma. "La tempesta silenziosa", promosso e sostenuto dal Comune, fa da apripista al Letterature Festival, al via il 19 giugno. Ecco come è andata la serata
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Dentro la "Tempesta silenziosa" di Baricco
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