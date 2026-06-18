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Delitto Garlasco, legali: madre Sempio ha tentato suicidio

Cronaca

La madre di Andrea Sempio, il trentottenne indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, ha compiuto un tentativo di togliersi la vita. Lo hanno reso noto gli avvocati difensori, autorizzati dalla famiglia. Daniela Ferrari, 66 anni, è ricoverata in condizioni stabili all'ospedale di Vigevano e non è in pericolo di vita. I legali hanno lanciato un appello affinché cessino i messaggi di odio sui social verso le persone solo indirettamente coinvolte nell'indagine.

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