Traffico di cocaina dal Sudamerica, 8 arresti

Una maxi operazione dei Carabinieri a Roma e in altre province ha portato a 8 arresti e 3 indagati per associazione finalizzata al traffico di cocaina tra Sud America e Italia. L’indagine, avviata nel 2025 a Civitavecchia, riguarda un gruppo attivo nel Lazio con collegamenti tra Calabria e Campania. La droga arriverebbe dal Sud America tramite una rete organizzata.
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