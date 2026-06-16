Traffico di cocaina dal Sudamerica, 8 arresti

Una maxi operazione dei Carabinieri a Roma e in altre province ha portato a 8 arresti e 3 indagati per associazione finalizzata al traffico di cocaina tra Sud America e Italia. L’indagine, avviata nel 2025 a Civitavecchia, riguarda un gruppo attivo nel Lazio con collegamenti tra Calabria e Campania. La droga arriverebbe dal Sud America tramite una rete organizzata.