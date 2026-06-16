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Roma, Villa De Sanctis inaugura statua di Alberto Sordi

Cronaca

A 106 anni dalla nascita di Alberto Sordi gli è stata dedicata una statua, la prima in Italia. Inaugurata al parco di Villa De Sanctis, luogo di set come 'Un borghese piccolo piccolo' e 'Il medico della mutua'. L'opera raffigura Sordi seduto al centro di una panchina, che saluta con una mano alzata e il volto sorridente.

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