Roma, Villa De Sanctis inaugura statua di Alberto Sordi

A 106 anni dalla nascita di Alberto Sordi gli è stata dedicata una statua, la prima in Italia. Inaugurata al parco di Villa De Sanctis, luogo di set come 'Un borghese piccolo piccolo' e 'Il medico della mutua'. L'opera raffigura Sordi seduto al centro di una panchina, che saluta con una mano alzata e il volto sorridente.
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