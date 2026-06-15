Prato, scoperta banca fantasma da 100 milioni l'anno

La polizia ha scoperto a Prato una banca clandestina che, secondo gli investigatori, movimentava tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno attraverso il sistema informale di pagamento "hawala", noto in Cina come "chop-shop". La struttura sarebbe stata utilizzata da organizzazioni criminali coinvolte nel traffico internazionale di stupefacenti, nel riciclaggio di denaro e nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nell'ambito dell'inchiesta sono state eseguite 41 misure cautelari e sequestri per circa 60 milioni di euro.
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