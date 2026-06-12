Mantova, incendio in un magazzino di materiale plastico

Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile a Versalis nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno generato una vasta colonna di fumo nero, alimentando timori per possibili conseguenze ambientali. Gli operai presenti sono stati evacuati in via precauzionale e al momento non risultano feriti. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, mentre la circolazione ferroviaria sulla tratta Mantova-Monselice è stata temporaneamente sospesa.
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