A un anno e mezzo dalla riapertura del caso e con la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, molte delle piste emerse non trovano riscontro negli atti della Procura. Ipotesi, testimonianze e ricostruzioni che hanno alimentato il dibattito pubblico ma che, in diversi casi, si sono rivelate vicoli ciechi. Ne parlano nello Sky Cube di oggi Tonia Cartolano e Diletta Giuffrida
TAG:
Prossimi video
Candiolo amplia il campus e guarda al futuro con Fondazione Allegra Agnelli
Cronaca
Sky Cube 12/6 - Garlasco, tra ipotesi e piste dov'è la verità?
Cronaca
Firenze, il passaggio del sole nello gnomone del Duomo
Cronaca
Sorelline scomparse in Abruzzo, le ricerche continuano, dopo 5 giorni nessuna traccia
Cronaca
Accademia dei Lincei premia una parrocchia di Gaza per l'aiuto dato ai palestinesi
Cronaca
Autopsie Crans Montana, i sei ragazzi italiani non avevano assunto alcol e droga
Cronaca
Mantova, incendio in un magazzino di materiale plastico
Cronaca