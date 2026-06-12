Sky Cube 12/6 - Garlasco, tra ipotesi e piste dov'è la verità?

A un anno e mezzo dalla riapertura del caso e con la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, molte delle piste emerse non trovano riscontro negli atti della Procura. Ipotesi, testimonianze e ricostruzioni che hanno alimentato il dibattito pubblico ma che, in diversi casi, si sono rivelate vicoli ciechi. Ne parlano nello Sky Cube di oggi Tonia Cartolano e Diletta Giuffrida