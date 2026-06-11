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Sorelle scomparse in Abruzzo, l'appello del padre

Cronaca

Due sorelle di 12 e 16 anni sono scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Le ragazze si sarebbero allontanate nella notte tra sabato e domenica attraverso una finestra danneggiata. La Procura di Sulmona ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di sottrazione di minori, sospettando la presenza di un complice che potrebbe averle aiutate a fuggire. Il padre delle minorenni, che si trovavano in strutture di accoglienza da sette anni a causa della sospensione della responsabilità genitoriale, ha lanciato un accorato appello: "Aiutatemi a ritrovare le mie figlie. Non abbiamo ancora nessuna notizia".

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