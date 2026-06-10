Napoli, truffa un'anziana travestito da donna: arrestato

Due uomini hanno raggirato un'anziana di 86 anni a Piano di Sorrento con la tecnica del falso carabiniere. Uno dei due si è travestito da donna per convincere la vittima a consegnare 5mila euro in contanti, gioielli e preziosi sostenendo che il figlio rischiasse il carcere. Determinante l'intervento di un commerciante che, intuendo la truffa, ha allertato le forze dell'ordine.