Sgominata "Banda del buco", 12 arresti nel Napoletano

La polizia ha eseguito dodici misure cautelari, sette in carcere e cinque ai domiciliari, nell'ambito di un'indagine della procura di Napoli Nord su una "banda del buco". Le indagini della squadra mobile di Caserta sono partite dalla rapina del 16 gennaio 2023 alla filiale di Giugliano della Banca Popolare di Milano, dove alcuni soggetti armati e con il volto coperto erano entrati attraverso un tunnel dalla rete fognaria. A carico dei 12 arrestati, tutti cittadini italiani residenti nel Napoletano, le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata a rapine a mano armata e detenzione di armi da guerra.