La polizia ha eseguito dodici misure cautelari, sette in carcere e cinque ai domiciliari, nell'ambito di un'indagine della procura di Napoli Nord su una "banda del buco". Le indagini della squadra mobile di Caserta sono partite dalla rapina del 16 gennaio 2023 alla filiale di Giugliano della Banca Popolare di Milano, dove alcuni soggetti armati e con il volto coperto erano entrati attraverso un tunnel dalla rete fognaria. A carico dei 12 arrestati, tutti cittadini italiani residenti nel Napoletano, le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata a rapine a mano armata e detenzione di armi da guerra.
Prossimi video
Sgominata "Banda del buco", 12 arresti nel Napoletano
Cronaca
Avvocato Dassilva: "Una giornata importante per lui"
Cronaca
Moglie Dassilva: "Finalmente fatta un po' di giustizia"
Cronaca
Abusi scuola Teulié, indagati vertici istituto per omessa denuncia
Cronaca
Napoli, truffa un'anziana travestito da donna: arrestato
Cronaca
Incipit, Giovanni Grasso racconta "Finché durerà la terra"
Cronaca
Ponte sullo Stretto, la Procura di Roma indaga per corruzione
Cronaca