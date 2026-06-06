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Milano, protesta contro il resort di Kushner in Albania

Cronaca

Manifestazione a Milano del movimento "Flamingo Revolution" e di esponenti della comunità albanese contro il progetto di un maxi-resort sull'isola di Sazan, in Albania. I manifestanti denunciano quella che definiscono una svendita del patrimonio naturale del Paese e contestano il progetto promosso da Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump.

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