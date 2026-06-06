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Gaming disorder, dipendenza che OMS riconosce come malattia - Sky Cube

Cronaca

Il gaming disorder è stato riconosciuto dall'Organizzazione mondiale della sanità tra le nuove forme di dipendenze, di fatto, come una nuova malattia. Secondo i dati più recenti diffusi nel 2025 dall'Istituto superiore di sanità ne soffrono circa 500mila adolescenti nel nostro Paese ma potrebbe trattarsi solo della punta dell'iceberg. Ne parliamo con Emanuela ambrosino, giornalista di Sky TG24 esperta di sanità e tematiche legate al disagio giovanile, e Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell'Università degli Studi di Milano

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