Hyatt Centric Murano Venice, tradizione vetro incontra ospitalità

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Hyatt Centric Murano Venice, la tradizione del vetro incontra l'ospitalità

Cronaca

Sull'isola di Murano, all'interno di una storica conteria un tempo dedicata alla produzione di perle in vetro, sorge oggi l'Hyatt Centric Murano Venice. Un esempio di recupero di archeologia industriale che racconta il legame tra ospitalità, tradizione artigianale e identità lagunare. La nostra intervista a Roberto Rabagliati, Direttore Marketing della struttura

 

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