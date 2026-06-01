Sull'isola di Murano, all'interno di una storica conteria un tempo dedicata alla produzione di perle in vetro, sorge oggi l'Hyatt Centric Murano Venice. Un esempio di recupero di archeologia industriale che racconta il legame tra ospitalità, tradizione artigianale e identità lagunare. La nostra intervista a Roberto Rabagliati, Direttore Marketing della struttura
Prossimi video
Aggressione a scuola, si indaga su una folle challenge sui social
Cronaca
Hyatt Centric Murano Venice, tradizione vetro incontra ospitalità
Cronaca
Ebola, è negativo il paziente ricoverato a Cagliari
Cronaca
Referendum 2 giugno, la volta che le donne votarono per la prima volta
Cronaca
Cuneo, speleologo tratto in salvo dopo 12 ore di soccorsi
Cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'1 giugno: edizione delle 8
Cronaca
I soccorsi per salvare speleologo nella grotta del Cuneese
Cronaca